Kapitán mohol odísť ako hrdina, zostane však hlupákom

Topiaci sa aj slamky chytá, čo potvrdzuje Smer v spolupráci so svojimi dvoma koaličnými partnerkami, SNS a ĽSNS. Doktorát a hodnosť generála im pomôže získať rigorózka s názvom: Náš volič je blbý a blbejší.

Ak mal niekto pocit, že Smer aj s jeho kumpánmi už hlbšie klesnúť nemohli, len tak potvrdil svoj naivný pohľad, či podhľad, na slovenskú populistickú hip-hopovú scénu. Prísť 2 týždne pred voľbami s cca miliardovým úplatkom pre voliča navodí každému, normálne-zmýšľajúcemu človeku, minimálne akútnu hnačku a protrahované zvracanie. Je mi trápne aj za nich a je mi trápne za všetkých, ktorí sa z tohto nekrológu logiky a súdnosti tešia. Oceňujem však schopnosť týchto pánov/nepánov presvedčiť aj vraha odsúdeného k trestu smrti, že je to jediná cesta, ako sa dostať do neba.

Peter a Róbert rozdajú to, čo už nebude ich, z cudzieho sa predsa dobre rozdáva. Magian poteší svoju partaj zrušením toho, čo prakticky ani neexistuje, no keďže je tam potenciál nenávisti, nič lepšie svojmu stádu ponúknuť nemohol. A Aďo? Nuž ten mal práve teraz šancu zahviezdiť. Byť emancipovanou ženou, ktorá si je vedomá svojich predností, vážiaca si samu seba. Ženou, ktorá, keď to tak cíti, dokáže kopuláciu odmietnúť a povedať rozhodné NIE. Odišiel by tak ako hrdina, kapitán, ktorý loď opustil ako posledný. To by ale nebol Andrej. Sediac tam, kam aj cisár chodí sám, sa rozhodol k partii pridať a truhlu hlúposti a beznádeje zaklincoval návrhom o zrušení diaľničných známok.

Ach jaj, čo nás ešte do volieb čaká? Fantázii sa medze nekladú. Kľudne vymyslite nejakú hlúposť, chalani vám to možno schvália ;-)

Ps. súhlasím s podporou dôchodcov, projekt 13. dôchodku sa mi pozdáva, dôchodcovia si zaslúžia dôstojný život, už len preto, lebo aj z toho mála, čo majú, často podporujú svoje deti a vnúčatá, ktoré nie sú a nechcú byť schopné postarať sa o seba. Tiež súhlasím so zvyšovaním podpory pre rodiny s deťmi (Istanbulský dohovor a diaľničné známky nestoja za komentár). Nepáči sa mi ale cesta, ktorú si k naplneniu týchto cieľov zvolili...