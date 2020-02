Voľby 2020 - z čoho si vyberať

Zjednodušene a čisto pragmaticky sa dá povedať, že si v parlamentných voľbách 29.02.2020 môžeme vybrať z 3 rôznych ciest...

Či sa to niekomu páči, alebo nie, väčšina občanov, ktorí sa rozhodli, že využijú svoje volebné právo, si bude vo voľbách na cca 95% vyberať zo zoznamu tých strán, ktoré majú aspoň ako-takú šancu dostať sa do parlamentu. Dať hlas strane, ktorej preferencie sú dlhodobo pod úrovňou štatistickej odchýlky, teda 3%, je to isté ako sa volieb nezúčastniť. Kruté, diskutabilné, smutné, ale pravdivé. Nevidím dôvod pre štátnu finančnú podporu (rozumej z našich daní) pre strany, ktoré nedokážu svojim programom, prípadne charizmou jednotlivca, osloviť dostatočný počet potenciálnych voličov. Ak niečo nerobia dobre, nemali by to robiť, ako občan ich v ich marazme podporovať nechcem.

Prieskum agenúry AKO pre TA3, zverejnený 07.02.2020 (AKO pre TA3)

Z prieskumu realizovaného agentúrou AKO pre spravodajskú televíziu TA3 vyplýva, že do parlamentu by sa za istých okolností (pravdepodobnejší je pád asteroidu na Dankov stožiar) dostalo 12 strán (počítam strany nad 3%). Strana Vlasť sa do tohto zo-zna-mu napriek nepopierateľnej charizme a odbornej zdatnosti jej vodcu nedostala.

Od najsilnejšej po najslabšiu to sú: Smer-SD, OĽaNO, ĽSNS, Za ľudí, PS/Spolu, Sme rodina, SaS, KDH, SNS, Most-Híd, Dobrá voľba, MKS. Ak by sa našiel niekto, kto by tvrdil, že si z tohto zoznamu nedokáže vybrať, nie je úplne v poriadku, pretože ide o zmes, ktorá by bola aj v podobe smoothie nestráviteľná.

Pre zjednodušenie rozhodovania som sa rozhodol rozdeliť týchto 12 mušketierov do 3 skupín:

Sviňa-nesviňa, ideme ďalej: jednoznačným členom tejto skupiny je strana Smer-SD, ďalšími dvoma stranami, ktoré však za istých okolností môžu byť tiež členom skupiny č.3, sú Most-Híd a SNS. K voľbe týchto strán pristúpia predovšetkým tí voliči, ktorí chcú zmenu bez zmeny. V princípe im neprekáža vražda mladých ľudí, oligarchálna štátna monarchia, rozkrádanie štátneho majetku, výchova malých brčkavých Kočnerikov, rozvoz ovocia, zeleniny a Vietnamcov slovenským Air force One a mnohé iné tragikomické príbehy písané formou SMS a bez akéjkoľvek Threemy... Na-straš ma!: exkluzívnym členom tejto zeleno-hnedej skupiny je ĽSNS. Ich voličom je buď presvedčený fašista, alebo extrémne sklamaný Slovák, ktorý už nepotrebuje sľuby a program, nechce počúvať riešenia, vo svojom nešťastí chce len nenávidieť. Nenávideť cigánov, homosexuálov, zvrátených liberálov, vegetariánov, ešte viac vegánov, kaviarenských povaľačov, teda hipsterov, migrantov, asociálov, chorých, abstinentov, farebných aj fľakatých. Cieľom je štandardná slovenská rodina, matka a deti týrané ožratým vodcom rodiny. Nevadí im vodca, ktorý nie je schopný udržať si štandardnú rodinu a rozvádza sa, nevadí im, že do parlamentu sa dostanú trestne stíhaní borci. Volia dámu, ktorá svoje obnažené vnady najskôr ukázala v pánskom časopise, v ktorom sa pochválila svojim sexuálnym chtíčom a láske k nemeckým gélovým fešákom v kožených legínach, neskôr láka voličov na neslovenskú akože krojovú blúzku, ktorú si objednala z Aliexpressu. Nič to, ak sa tak niekto rozhodol, aj toto je voľba, demokracia má svoje čaro... Demokratický miš-maš: tu by som zaradil zvyšok, teda OĽaNO, Za ľudí, PS/Spolu, Sme rodina, SaS, KDH, Dobrá voľba, MKS, tak trošku za istých okolností aj SNS, Most-Híd. Ide o pomerne širokú skupinu strán/nestrán a koalícii, ktorých voľbu zvažujú občania, ktorí chcú reálnu zmenu, bez Smeru a bez fašistov. Sú tu liberáli aj konzervatívci, pravičiari aj ľavičiari, cicavce aj hlodavce. Vybrať si môže naozaj každý, bez ohľadu na postoj k LGBT komunite, migrantom, daňovej politike, vzťahu k populizmu či úprimnosti. V prípade víťazstva tejto skupiny bude nesmierne ťažké udržať tak farebnú koalíciu pokope celé 4 roky, najmä preto, že na tak malé hnojisko, je tam až príliš veľa kohútov. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu, občania si zaslúžia aspoň chvíľu pokoja. Ak sa to má podariť, egá hlavných predstaviteľov musia ísť bokom, musia zabudnúť na malé prehrešky minulosti (ukradnutá Horalka v Jednote, roztrhaný spolužiakov Fifík, skorá sexuálna skúsenosť, vyfajčenie trávy na internáte, ...), neklásť si ultimatívne podmienky spolupráce, byť politikom schopným kompromisu.

My, občania Slovenskej republiky, nehľadáme dokonalosť, uvedomujeme si, v ktorej krajine žijeme, chceme len slušnosť a úprimnosť vo vzťahu k nám. O to vás milí politici prosíme.