Matovič je fajn, nie ako politik, ale ako redaktor Lámparne

Pán redaktor, píšete pekne, pán redaktor, viete rozplakať, pán redaktor Matovič, už ma ...te...už dopredu hlásať, že v prípade úspechu sa nedohodnete, je umieračíkom demokracie

Prezentácii "anketového" programu Igora Matoviča a jeho obyčajných ľudí chýbala len úvodná zvučka prevzatá z relácie Modré z neba. U pána poslanca sme už zvyknutí na srdcervúce prednesy, no už to vážne začína narúšať celkový dojem z ináč veľmi dobre naskladaného programu orientovaného na občana, voliča, trpiaceho bežnými problémami.

Objektívne treba Igorovi Matovičovi uznať jeho skvelý cit pre politický marketing, z ktorého bude určite žať úspech. Škoda len jeho slabého respektíve žiadneho koaličného potenciálu, jeho prípadní partneri v ringu budú prežívať množstvo bezsenných nocí a s obavou budú sledovať všetky jeho tlačovky. Politika je o kompromisoch a tých tento pán, ktorému môžeme vďačiť sa medializáciu mnohých pochybení politikov, nie je schopný. Nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že sa viac hodí do Lampárne, než za okrúhly stôl.

Nie som odborníkom pre všetky oblasti, ktoré tvoria základ programu Obyčajných ľudí, predstava zľavového kupónu pre voličov, bezplatnej dopravy, podpory tehotných žien a mladých rodín, škôlok pre znevýhodnené deti,... je pekná. Či je aj všetko finančne zvládnuteľné, je otázkou pre odborníkov, pravdou je, že nikto nedokáže dať toľko, koľko vie politik sľúbiť a na rozdávanie zo spoločného sme si už zvykli.

Rád by som ako lekár okomentoval bod programu hovoriaci o zoperovaní onkologického pacienta maximálne do dvoch týždňov. Ak by sa to nepodarilo, poisťovňa by musela preplatiť operáciu vykonanú v zahraničí. Neviem, akí odborníci skladali tento bod programu, no z objektívnych dôvodov ide o hnusné zneužitie tejto citlivej témy. Medicína nie je čierno-biela, ľudské telo nie je stroj, vyšetrenia, diagnostiku aj liečbu nemožno porovnávať s STK a autoservisom. Utrpenie, bolesť, choroby aj smrť sú neoddeliteľnou súčasťou života, žiaľ, je to tak na celom svete, nezmeníme to. My, zdravotníci, sa denne s utrpením ľudí stretávame a verte mi, som si istý, že snom každého z nás je to, aby sme dokázali pomôcť každému jednému, no vieme, že to nie je možné.

Diagnostika aj liečba onkologických ochorení má svoje špecifiká. Nech to znie akokoľvek zle, nie vždy možno pacienta liečiť operačne okamžite, napríklad do 2 týždňov. Dôvody sú rôzne.

O ďalšom postupe po diagnostikovaní onkologického ochorenia často-krát rozhoduje konsenzus onkológa a chirurga. Sú prípady, keď je v prvom slede indikovaná konzervatívna liečba, podanie chemoterapie. Je prirodzené, že z pohľadu laika, pacienta a jeho rodiny, je postup, pri ktorom je v jeho tele ponechaný nádor, ťažko pochopiteľný. I v prípade, že sa rozhodne o radikálnom zákroku, nemožno až na výnimky hovoriť o jednoduchých, bežne realizovaných zákrokoch. Samotná existencia špecializácie, onkochirurgia, naznačuje, že sa jedná o odbornosť, ktorá vyžaduje prax a históriu množstva vykonaných zárokov.

Úlohou politika je zabezpečiť odborníkom, nie len lekárom, prostredie a prostriedky, aby mohol vykonaávať svoju prácu aspoň na úrovni súčasných svetových poznatkov. Možno povedať, že v niektorých odboroch sa to darí. Plastickí chirurgovia robia na Slovensku pekné prsníky, po ktorých by nejeden našinec siahol, naši odborníci vykonavávajú neurochirurgické operácie porovnateľne so svetom, všeobecní lekári okrem iného podávajú antibiotiká, merajú krvný tlak a predpisujú anxiolitiká, neonatológovia sú našou pýchou, patológovia, tí ktorí zostali, majú ostré nože a kvalitné mikroskopy, kožní lekári dokonale pichajú botulotoxín, aj keď vredy predkolení sa im už hnusia,...ja som internista, pracujúci na internom oddelení, a preto radšej o podpore nášho odboru budem mlčať, nemám náladu na tragikomédiu a bezzubosť tých, ktorí problémy už roky popísať vedia, no pomôcť nedokážu...to je na osobitný článok, ktorý by bol pre množstvo vulgarných slov nepublikovateľný. Len tak mimochodom, koľko interných oddelení sa muselo v posledných rokoch zatvoriť, koľké musleli akútne pre maľovanie aspoň na rok preušiť prevádzku?

Pán Matovič, skúste aspoň na chvíľu zabudnúť,že Ste len obyčajný podnikateľ, úspešný politický podnikateľ, zabudnite na svoje modronebie príbehy. Slovensko nepotrebuje hyperpopulistov, potrebuje politikov, ktorí pôjdu príkladom, nebudú sa hádať, budú schopní kompromisov a spolupráce...koniec koncov, beriem všetko späť, neverím, že budete schopný kompromisov, žiaľ scénar, ktorý píšete je až príliš ľahko čitateľný. Ak má pozícia poraziť Kotlebovcov a Smer, musí to urobiť bez Vás, s Vami budeme voliť predčasne...