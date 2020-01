Stav globálnej zdravotnej núdze, alebo, ako šíriť koronavírus

S úžasom ako lekár čítam správy o občanoch SR, ktorí boli s podozrením na koronavírus hospitalizovaní v Martine, s úžasom, keďže sa dozvedáme, že boli vyšetrení už v Nemecku, odkiaľ boli s kľudným svedomím poslaní domov.

Koronavirus (internet)

Je veľmi jednoduché vystrašiť ľudí nejakým katastrofickým scénarom, podporovaným umeleckými skvostami vo forme filmov o kdejakých vírusoch, ktoré vyhubili obyvateľov Zeme, alebo ich prinajmenšom premenili na účinkujúcich v klipe Michaela Jacksona, Thriller. Takýmto strašením je podľa mňa aj vyhlásenie stavu globálnej núdze. Áno, obavy treba mať, nemožno toto nebezpečenstvo bagatelizovať, to v žiadnom prípade, no nemôžeme na jednej strane hovoriť o hrozbe globálneho šírenia nebezpečnej nákazy a na druhej strane robiť chyby, ktoré jej šírenie podporujú. Potom tú globálnu núdzu nemyslíme vážne.

Ak sú informácie z médii pravdivé, úmyselne dochádza k opakovanému ohrozovaniu našej bezpečnosti. Pýtam sa, ako je možné, že osobu/osoby, ktoré majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu (boli v miestach potencionálneho kontaktu s nositeľmi nákazy) a zároveň majú príznaky respiračného infektu, prepustia a dovolia im cestovať autom cez niekoľko krajín s doporučením, aby boli dovyšetrovaní v domovskej krajine? WTF? Ak by niečo podobné len fiktívne nasimuloval študent medicíny na skúške z infektológie či epidemiológie, jeho odmenou by bolo Fx. Podľa môjho názoru mali byť títo ľudia daní do karantény na letisku vo Frankfurte, kde im mali byť odobraté biologické vzorky, ktorých výsledky by v Nemecku mali pravdepodobne do pár hodín (na rozdiel od Slovenska) a v prípade negatívneho nálezu ich kľudne s nádchou mohli pustiť domov. Verím, že výsledky dvoch mladých ľudí okupujúcich teraz lôžka infekčného oddelenia v Martine budú negatívne, no spoliehať sa na to je naivná hlúposť, ktorá napomáha šíreniu koronavírusu do celého sveta. Je to, ako by sa mladý pár spoliehal v prevencii gravidity na lenivé spermie partnera, pretože je lenivý aj on a nechce sa mu žehliť. A príbeh skončí svadbou z lásky. Stále však lepšie, ako sa spoliehať na TV program, ktorý nevesty hľadá na pornoweboch.

Zaujímalo by ma, ako by to dopadlo v opačnom garde. Keby sme my, zo Slovenska, poslali domov občanov Nemecka s podozrením, že si okrem kvalitných výrobkov priniesli z Číny aj koronavírus. Predpokladám, že by to skončilo nepeknými vyhrážkami a slovami o fušeroch, hlupákoch, bláznoch ohrozujúcich ľudstvo.

V kontexte vyššie uvedeného je len čerešničkou na torte absurdít dnešné vyjadrenie premiéra našej vlasti, že očakávame príchod Slovákov z Číny, u ktorých je podozrenie na koronavírus, ktorí majú priletieť spolu s inými Európanmi a následne budú izolovaní v Banskej Bystrici... To si snáď robia srandu. To je naozaj tak veľký problém odsledovať pacienta 14 dní v krajine, ktorá je schopná postaviť nemocnicu v priebehu pár dní? Takto vyzerá politika a manažment zabránenia šírenia nebezpečnej nákazy v podaní kompetentných? Pochopili význam slovného spojenia, stav globálnej zdravotnej núdze, keď dovolia osobám s potenciálom šíriť túto nákazu, cestovať?

A možno sa mýlim, možno sú médiami prezentované informácie nepresné, uvedené osoby sú zdravé, šírenie ochorenia nehrozí a ich umiestnenie do karantény je len pokusom o absolvovanie "zážitkovej" dovolenky s all inclusive servisom, vrátane lekárskej starostlivosti...

Pevné zdravie prajem...