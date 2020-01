Jeden nemenovaný, našťastie už bývalý, žiaľ ale budúci poslanec Slovenského parlamentu, okrem iného povedal:"...o tretej ríši vieme iba lži a rozprávky o 6 miliónoch a mydlách zo židov."

Oddiel väzňov pri likvidácii mŕtveho vyhladovaného tela v krematóriu koncentračného tábora Majdanek pri Lubline. (Wikipédia)

Svedectvo je viac ako akákoľvek domnienka. Nie Miňo, o Hitlerovi sa neučia same klamstvá.

Fakty:

- Holokaust bola štátom programovo riadená a plánovaná perzekúcia a genocída európskych Židov uskutočnená 1933 - 1945 nacistickým Nemeckom a jeho satelitmi

- Pokiaľ pod pojmom holokaust chápeme nacistickú perzekúciu ako celok, hovoríme o počte obetí holokaustu medzi 11 až 17 miliónmi ľudí. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov.

- Celkovo bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných 68 000 až 71 000 Židov

- "Krematórium je veľká budova so širokým komínom a pätnástimi pecami. Pod záhradou sú dve obrovské pivnice. Jedna slúži na prezliekanie a v druhej ľudia zomierajú. Ľudia do nej vstupujú nahí, a keď je vnútri asi 3-tisíc ľudí, do miestnosti je pustený plyn. Po 6-7 minútach utrpenia zomrú."

- "Kanistre s plynom boli vždy dodané vozidlom nemeckého Červeného kríža s dvoma príslušníkmi SS. Potom vypustili plyn cez otvory a následne sa začala naša práca. Ťahali sme telá nevinných žien a detí do výťahu, ktoré ich priviedli k peciam. Popol dospelého človeka vážil približne 640 gramov," znie zo svedectva židovského otroka.

27. január, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu