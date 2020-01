Keď najväčším nepriateľom je medik

Ak ťa bolí brucho, udri si kladivom po prste, okamžite na to brucho zabudneš. Podobne pôsobí Róbertov návrh pokutovať tých, ktorí sa rozhodnú využiť svoje právo na voľný pohyb a získať skúsenosti v zahraničí. Ach jaj zas raz...

Nemocnica (Kulkovský)

…mrzí ma zvyšujúca sa intenzita pre niekoho už otravných príspevkov, no zvyšuje sa len úmerne s uverejňovaním šokujúcich faktov súvisiacich s progresiou niekedy až mentálnej retardácie niektorých umelcov našej politickej divadelnej scény…ako lekár musím zareagovať na paranoidný, psychotický, populistický, jednoducho hlúpy návrh klenotu našej politickej partaje, strany Smer…geniálne riešenie nedostatku lekárov vyrieši potrestanie tých, ktorí sa rozhodnú pracovať v lepších podmienkach, tam, kde si ich vážia, tam, kde o nich majú záujem, tam, kde ich náležite ocenia. Fico predstavil 3 zásadné opatrenia, ktoré chcú presadiť. V dnešnej situácii, kedy sú na Slovensku naozaj vážne problémy, vrátane informácii o zločincoch naviazaných na vládu, je jedno zo zásadných opatrení pre zlepšenie situácie na Slovensku podľa Fica zavedenie pokuty 55 tisíc eur pre študenta medicíny, ktorý sa rozhodne odísť pracovať do zahraničia…keby som nevnímal posledné mesiace samodevastačných krokov tohto geniálneho politika, myslel by som si, že snívam a obával by som sa, že sa prebudím s rukou v synovom šerblíku…Fico tak jednoznačne spolu so svojimi posluhovačmi naznačil svoju pseudosexuálnu orientáciu, rozumej, non gender, fašisticko-socialistickú. Šírením strachu, obmedzovaním osobnej slobody, slobody pohybu. Páni, mal by som malý návrh. Väčšina medikov by neodchádzala a nezostávali by tu len srdciari, ktorí chcú lepšie Slovensko (nie neschopní hlupáci, ktorí sa podľa vás nedokážu uplatniť v zahraničí), ak by videli už počas štúdia, že to tu funguje. Ako sa má rozhodnúť študent, ktorý počas praxe vidí lekárov, ktorí pracujú niekedy až v bojových podmienkach, v starých polorozpadnutých budovách, používajúc, ak vôbec, zastaralé prístroje, vyčerpaných z neustálych služieb, nadávajúcich na systém, v ktorom 90% času venujú byrokracii? Prečo má zostať v krajine, kde nie len že lekár, ale ani ministerka zdravotníctva nemá podporu vlády, v krajine, kde sa rozkráda všetko ako tzv.po nebohom? V krajine, kde sa ešte stále v niektorých nemocniciach tešíme z postelí pre pacientov privezných zo Švajčiarska (tam by ich zošrotovali), ako keby sme boli nejakou rozvojovou krajinou a pred kolegami zo zahraničia vyzeráme ako africké deti, ktorým postavili školu? Páni, zmeňte to, potom tu lekári s radosťou budú zostávať a za ten hlúpy nápad s pokutou sa medikom ospravedlňte, sú mentálne na vyššej úrovni a ak budú chcieť odísť, takéto zastrašovanie ich nezastaví, skôr naopak…mimochodom, nemocnice aj v ČR budú ochotné to vaše “školné” za lekárov zaplatiť, lebo si naše vedomosti a chuť pracovať a pomáhať na rozdiel od vás, vážia…