Nemusím byť historik, aby som nebol hlupák

Heslom dnešného dňa bude slovné spojenie, skutok sa nestal. Spopularizoval ho Dobroslav, no toho, čo sa "akože" nestalo, je žiaľ viac. Či už s pričinením Mariana, alebo bez neho, rovnako kryštáľovo čistí a liberálni sú aj fašisti

Vzhľadom k dokázaným zločinom fašistov, boli títo po 2.svetovej vojne nútení zmeniť svoj “marketing” . Výsledok by som popísal podobne ako iný izmus, fašizmus s ľudskou tvárou. Taká bola teda predstava chlapcov, ktorí si svoj komplex komplexov riešili pochodovaním v “divadelných kostýmoch”, obutí v canadách, skrášlení jemným pajúzom, voňajúci Pitralonom. Fašizmus s ľudskou tvárou ale neexistuje, bola by to urážka slova ľudský. V situácii, keď je spoločnosť na podklade morálneho rozpadu v dôsledku informácii, ktorým denne čelíme, a keď je časť obyvateľstva na pokraji chudoby, je jednoduché šírením nenávisti, hľadaním spoločného fiktívneho nepriateľa a bezhlavým sľubovaním, získať si voliča/priaznivca. Ide o politický marketing zaručujúci úspech práve v dnešnej dobe. To, že výsledkom podobného naháňania sklamaných voličov bola v minulosti nemecká fašistická mašinéria vedená Hitlerom Nemecko do svetovej vojny, je pre mnohých asi opovrhnutia hodná informácia. Uvediem preto niekoľko faktov z minulosti, ktoré sa až mrazivo podobajú na niečo, čo nemusí byť ani v našej krajine len fikciou a zároveň je to jeden z dôkazov, že sa zločin stal, len nebola vôľa, zmazať ho z "volebnej ponuky":

V apríli 1920 sa Hitler presadil, aby sa Nemecká robotnícka strana (Deutsche Arbeiterpartei, DAP), premenovala na Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP)

Vo voľbách v máji 1928 získala NSDAP len 2,6 % hlasov (810 127) a 12 kresiel v parlamente. Okrem jadra najvernejších členov strany pravdepodobne nikto nepredpokladal, že by nacisti mohli niekedy pomýšľať na získanie moci.

Krach na Wall Street v roku 1929 však všetko zmenil.

Čím horšie sa darilo Nemecku, tým lepšie sa darilo nacistom. Vo svojich kampaniach pracovali so strachom (ktorý čiastočne sami vyvolávali), pôsobili na ľudské emócie, sľubovali všetkým všetko a jasne a razantne identifikovali nepriateľa, ktorý mohol podľa nich za všetko strádanie: Židov. Nacisti sa tiež dokázali správať veľmi efektívne v regiónoch.

Kombinácia šikovnej propagandy a krízy vyvolanej hospodárskymi problémami priniesla svoj úspech. Vo voľbách v septembri 1930 získali nacisti 18,3 % hlasov (6 379 672), 107 kresiel a stali sa druhou najväčšou stranou v Ríšskom sneme

Ďalšie potvrdenie rastúcej sily nacistov prišlo vo voľbách v júli 1932, získali 37,3 % hlasov a stali sa najväčšou parlamentnou stranou (230 kresiel)

Hindenburg vymenoval 30. januára 1933 za kancelára Adolfa Hitlera. Po príchode k moci postupne zaviedol v Nemecku nacistickú diktatúru

Hitler začal so znovuvyzbrojovaním Nemecka a po smrti prezidenta Hindenburga roku 1934 sa vymenoval za „vodcu“ a spojil vo svojich rukách neobmedzenú moc. Potláčal akúkoľvek opozíciu. Pre svojich ideologických a „rasových nepriateľov“ prikázal zriadiť koncentračné a vyhladzovacie tábory

V marci roku 1935 zaviedol v Nemecku všeobecnú brannú povinnosť a začal sa systematicky pripravovať na agresívnu vojnu.

1.septembra 1939 nemecké vojská bez vyhlásenia vojny napadli Poľsko. V Európe sa začala druhá svetová vojna...

Nemôžeme dopustiť, aby sa dejiny opakovali, nemôžeme dopustiť, aby ľudia v čase krívd a žiaľu považovali fašizmus za jediné riešenie!

Práca oslobodzuje... (internet)