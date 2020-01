Hoci gardisti podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti, aj tak sa v krčme chválili, ako vytrhli šesťmesačné dieťa matke z náručia, napoly ho roztrhli a potom hodili do ohňa. Matka od žiaľu skočila za ním…

Nech sa páči, rukyspínajúci farizeji, falošní kresťania, voliči Kotlebovej fašistickej ĽSNS, popierači zločinov nacistických šialencov…falošne zdieľate fotografie životom zničených ľudí, na ktorých nešťastí sa priživujú kdejaký anjeli z modrého neba, plačete pri pohľade na týrané zvieratá a stotožňujete sa so životom pseudopornofarmárov, šírite strach z neznámaho, za každým tmavšej pleti vidíte čerta, liberalizmus je pre vás nadávka,…ako ale môžete opovrhovať utrpením našich predkov, ktorých mučili takí, akí by nám chceli vládnuť?

V týchto dňoch si pripomíname 75.výročie masových popráv v Nemeckej, kde bolo v priebehu niekoľkých dní nacistami, vrátane Slovákov, zavraždených niekoľko stoviek nevinných ľudí, vrátane detí…

Niekoľko faktov z tých smutných dní:

- Po potlačení Slovenského národného povstania došlo predovšetkým na území stredného Slovenska k masovým popravám, ktoré mali na svedomí príslušníci špeciálnych nemeckých jednotiek Einsatzkommand spolu s Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy

- Začiatkom januára 1945 však kvôli zime a snehu museli popravy zastaviť. Gardisti z Považskej Bystrice pod velením Vojtecha Horu prišli s nápadom, že vápenka v Nemeckej je vhodným miestom, kde by mohli v likvidácií pokračovať.

- Vraždenie vo vápenke v Nemeckej prebiehalo od 4. do 11. januára 1945. Po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb. Koho nezabila guľka, istú smrť našiel v žeravom pekle pece.

- Hoci gardisti podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti, aj tak sa v krčme chválili, ako vytrhli šesťmesačné dieťa matke z náručia, napoly ho roztrhli a potom hodili do ohňa. Matka od žiaľu skočila za ním…

